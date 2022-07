"Kartoffeln haben mehr Vitamin C als Äpfel. Und sie sind sehr mineralstoffreich", sagt Ulrich Gündel. So enthalten sie viel Kalium, was wichtig für eine gesunde Herzfunktion ist. Außerdem sind Kartoffeln gute Sattmacher. "Die Kartoffel führt aufgrund ihres Volumens zu einer guten Magendehnung. Zudem hat sie einen niedrigen glykämischen Index. Das heißt, sie verursacht nur geringe Blutzuckerschwankungen. Es kommt zu keinen Heißhungerattacken, sondern zu einem angenehmen Sättigungsgefühl", erklärt Dr. Carl Meissner, der Ernährungsmediziner am Klinikum Magdeburg ist.