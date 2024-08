Gebraten, gekocht oder frittiert: Rund 60 Kilogramm Kartoffeln isst jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Die Knolle kämpft mit dem Stigma, ein Dickmacher zu sein "Die Kartoffel selbst ist verschrien, weil die Großmutter immer gesagt hat: Kind – iss nicht so viel Kartoffeln, denn sie machen dick. Das ist aber gar nicht so, denn eine Kartoffel hat weniger Kalorien als zum Beispiel eine Banane", sagt Ernährungswissenschaftler Carl Meißner, der am Klinikum Magdeburg arbeitet.