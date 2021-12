Mispeln enthalten reichlich Vitamin C und Gerbstoffe. Deswegen wurden sie früher auch als Heilmittel gegen Magen-Darmbeschwerden eingesetzt und fehlten in keinem Klostergarten. "Die Mispel gehört zu den zwölf gelisteten Bäumen, die ein Klostergarten zu haben hat", bestätigt Sabine Volk. In der Volksheilkunde wurden Mispeln auch zum Muskelaufbau und gegen Entzündungen der Harnwege eingesetzt.