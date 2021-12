Welche Wirkstoffe des Grünkohls besonders zum Tragen kommen, hängt von seiner Zubereitung ab. "Wasserlösliche Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Vitamin C können durch die Herstellung von Smoothies gut aufgenommen werden", sagt Bernd Trierweiler, Biologe am Max-Rubner-Institut (MRI), Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Die Bioverfügbarkeit von fettlöslichen sekundären Pflanzenstoffen wie Carotinoiden und Vitamin E hingegen könne durch Zugabe von Fett oder fetthaltigem Obst und Gemüse oder leichtes Garen verbessert werden.

Wer seiner Gesundheit etwas Gutes tun möchte, sollte Kohl also einen festen Platz auf dem Speiseplan einräumen. Aber war da nicht noch etwas, wenn man so viel Kohl isst? Gegen Blähungen nach dem Kohlgenuss können Gewürze wie Koriander, Kreuzkümmel oder Kardamom helfen, die seit Jahrtausenden erfolgreich in der ayurvedischen Küche eingesetzt werden. Auch Fenchel, Anis und Kümmel entkrampfen den Darm. Diese Gewürze wirken allerdings am besten, wenn man die Samen in einem Mörser andrückt und anschließend als Tee aufgießt. Das wär doch was: die guten Effekte des Kohls, nur ohne Blähbauch.