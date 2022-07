Auch wilde Kräuter wie Brennessel, Löwenzahn und Bärlauch findet man in der Natur, und die stehen Salaten aus dem Supermarkt in nichts nach. Tatsächlich kann man davon ausgehen, dass sich in wilden Pflanzen mehr Nährstoffe befinden als in konventionell angebauten, sagt Angelika Künzel: "Wildpflanzen müssen sich selbst schützen, beispielsweise vor zu intensiver Sonneneinstrahlung, zu viel Feuchtigkeit – hier droht Fäulnis – oder vor Fraßfeinden und Mikroorganismen. Dafür produzieren sie besondere Inhaltsstoffe wie Bitterstoffe, ätherische Öle oder Flavonoide, um nur einige wenige zu nennen. Auch mit Vitaminen oder Mineralstoffen sind sie bestens ausgestattet. Denken Sie nur an die ungeliebte Brennessel: reich an Eisen, Kieselsäure, Kalzium und Kalium, ebenso wie an Vitaminen A, B2, B5, C, E und K." Wer die wilden Kräuter nicht gleich verarbeitet, beispielsweise in Salaten, Tees oder grünen Smoothies, sollte sie in gut schließenden Dosen im Kühlschrank aufbewahren. Alternativ kann man sie in Bündeln zum Trocknen aufhängen.