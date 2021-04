Was macht Kryotherapie so wirksam gegen Schmerzen? "Die Kälte ist ein physiologischer Reiz, den wir über bestimmte Thermorezeptoren der Haut wahrnehmen", erklärt Feist. "Sie leiten das Signal dieser Kälteeinwirkung sehr schnell an unser zentrales Nervensystem weiter und überbrücken bzw. überspielen damit die Leitung von Schmerzsignalen. Damit werden die Schmerzen erträglicher." Weil erkrankte Gelenke sich anschließend besser bewegen lassen, wird der Aufenthalt in der Kältekammer oft mit anschließenden Bewegungstherapien ergänzt. Auch in der Sportmedizin findet die Kryotherapie Anwendung, vorrangig zur Leistungssteigerung und Regeneration. Mehrere Untersuchungen belegen ihre Wirksamkeit bei der Prävention von Muskelkater.