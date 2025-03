Während beim Verzehr einer Orange nur elf Prozent der Carotinoide freigesetzt wurden, waren es innerhalb der Studie beim Frischsaft 28 und beim pasteurisierten Saft sogar bis zu 40 Prozent. Eine schnelle Variante also für die, die sonst zu wenig Obst essen: "Da die Fünf-am-Tag-Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung von der Bevölkerung nicht geschafft wird, sondern die meisten nur zwei bis drei Portionen Gemüse und Obst am Tag essen, bin ich der Ansicht, dass Orangensaft doch eine gute Substitution zu diesen zwei bis drei Portionen sein kann, wenn man ihn in Maßen konsumiert. In Maßen heißt für mich ein Glas von 200 Mililitern pro Tag. Dann sehe ich da kein Problem, was den Zuckergehalt betrifft", so Aschoff zu den Studienergebenissen.