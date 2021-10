1. Prüfen:

Die Person schütteln, ansprechen: "Hallo! Können Sie mich hören?" Reaktion?

2. Kontrolle der Atmung:

Hebt und senkt sich der Brustkorb? Atmet der Mensch noch? Nicht zu dicht an den Mund oder die Nase des Patienten gelangen, damit ein mögliches Infektionsrisiko in Corona-Zeiten minimiert wird.

3. Notruf:

112 wählen!

4. KEINE Mund zu Mund Beatmung machen!

Die auf jeden Fall weglassen!

Stattdessen: Drücken, bis der Not-Arzt kommt! Herzdruckmassage ist das Wichtigste fürs Überleben!

Und zwar so: Einen Handballen in die Mitte des Brustkorbs auf das Brustbein setzen. Die andere Hand darüber. Den Brustkorb mit gestreckten Armen eindrücken. 5 cm tief - Rund 100 Mal Drücken pro Minute. Um sich zu schützen, kann man eine Maske aufsetzen und dem Bewusstlosen ein leichtes Tuch über den Mund legen.

5. Defibrilator:

Wenn ein Defibrillator in der Nähe ist – inzwischen in vielen öffentlichen Gebäuden: Den Betroffenen schocken.