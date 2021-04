Gesundheit Richtig trinken: Kann zu viel Wasser schädlich sein?

Unser Körper braucht im Durchschnitt zwischen 1,5 und 2 Liter Flüssigkeit am Tag. Was viele nicht wissen: Wer den Großteil des täglichen Flüssigkeitsbedarfs schon am Vormittag deckt, kann damit Durst und Kopfschmerzen vorbeugen. Und Trinken hilft auch beim Abnehmen. Aber kann ein Zuviel an Wasser auch gefährlich für den Körper werden? Wie Sie richtig trinken, klärt Gesundheitsexperte Dr. Thomas Dietz.