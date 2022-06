Das ist ein wichtiger Punkt. Blickt man in der Geschichte zurück, erkennt man, dass es in der Medizin kaum weibliche Ärzte gab. Noch Anfang der 1980er-Jahre, als ich studiert habe, sagte mein Professor zu mir: Frauen gehören an den Herd, nicht in den Hörsaal. Da hat sich inzwischen einiges verändert. Im Medizinstudium gibt es zwei Drittel Frauen und auch in den Krankenhäusern hat die Zahl der Chefärztinnen zugenommen.