Dr. Carsten Lekutat: Wir hatten ja erst die Corona-Welle. Die wird jetzt abgelöst durch die Virus-Influenza-Welle. Es ist ja so, dass wir über viele Jahre während der Pandemie eher auf Abstand zueinander gegangen sind und Masken getragen haben. Unser Immunsystem hat deshalb einiges verlernt. Wir sehen Nachholeffekte, die wahrscheinlich dadurch zustande kommen, dass wir weniger Kontakte in den letzten Jahren hatten.

Das ist eine schwierige Frage. Keiner von uns kann in die Zukunft schauen. Wenn ich mich heute impfen lasse gegen die Virus-Influenza, braucht der Körper ungefähr 14 Tage, um einen guten Schutz aufzubauen. Es ist so, dass in der letzten Saison 2022/23 im März noch mal eine richtige Welle kam. Sollte so etwas in diesem Jahr auch passieren, würde eine Impfung heute noch schützen. Aber sie schützt uns nicht vor einer Infektion, die beispielsweise in der nächsten Woche stattfinden wird.