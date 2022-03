Bei einem Lippenherpes bilden sich schmerzhafte Bläschen, normalerweise nur auf einer Seite der Lippen. Verantwortlich für die juckenden, schmerzenden und nässenden Bläschen ist zumeist das sogenannte Herpes-simplex-Virus Typ 1 (HSV Typ 1). Bis zu 90 Prozent der Erwachsenen tragen Antikörper gegen HSV Typ 1 im Blut, sind mit dem Virus also im Laufe ihres Lebens bereits in Kontakt gekommen.

Ein Mal angesteckt, trägt man die Viren lebenslang in sich.

Ursache sind ansteckende Herpesviren. Übertragen werden sie durch die Flüssigkeit in den Bläschen oder Geschwüren, etwa beim Küssen oder auch über gemeinsam benutzte, angefasste Gegenstände.



Die Herpesviren setzen sich in den Knoten des Gesichtsnervs, des Trigeminus-Nervs, fest. Wenn die Erkrankung ausbricht, wandern sie entlang der Nervenfasern in die Lippen und lösen die typischen Beschwerden aus.



