Bei einem Ausbruch der Krankheit wandern die Viren von ihrem Rückzugsort die Nerven entlang an die Haut. Dabei treten die typischen Bläschen auf, die an ein Band erinnern oder, wenn beide Körperseiten betroffen sind, an einen Gürtel. Wo diese Krankheitszeichen erscheinen, hängt davon ab, wo am Rückenmark die Viren sich zuvor eingenistet hatten. Befand sich ihr Rückzugsort etwa in den Nervenwurzeln in Höhe des Brustkorbs, sind die entsprechenden Hautareale am Brustkorb betroffen.