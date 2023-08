Starke Frauen mit Vollbart Eine Frau mit Bart? Das ist tatsächlich gar nicht so extrem selten. In der Medizin wird dieses Phänomen Hirsutismus genannt. Es tritt in unterschiedlicher Ausprägung auf, vom leichten Oberlippenbärtchen, über Rückenbehaarung bis zum Vollbart. Ursache sind zu viele männliche Hormone.



Die Britin Haarnam Kaur ist davon betroffen. Seit dem 12. Lebensjahr wächst ihr ein Bart. Nachdem die heute 33-Jährige in ihrer Jugend viel gemobbt wurde, entschied sie sich mit Mitte 20, ihren Bart wachsen zu lassen und Aktivistin für ein "selbstbewusstes Körpergefühl" zu werden. Heute ist die junge Frau ein gefragtes Modell und Motivationscoach.



Frauen, denen mehr als üblich Haare im Gesicht wachsen, gab es schon immer. Die Französin Clémentine Delait (1865 – 1939) wurde um 1900 ziemlich berühmt in ihrer Heimat. Seit ihrer Pubertät musste sie sich regelmäßig rasieren. Nach einem Jahrmarktsbesuch, wo in einer Schau eine bärtige Frau präsentiert wurde, ließ sie ihren Bart wachsen. Ihre Bar wurde in "Le café de la Femme à Barbe" umbenannt, also das "Café zur bärtigen Frau". Gegen Bezahlung posierte sie für Fotos und gab Autogramme. Als sie 1939 an einem Herzinfarkt starb, stand auf ihrem Grabstein, wie von ihr gewünscht: "Hier ruht Clémentine Delait, die Frau mit Bart".