Vitamin C ist ebenfalls ein wichtiger Radikalenfänger. Es kann – wie auch Vitamin A – dazu beitragen, dass die Haut mehr Kollagen herstellt und hemmt gleichzeitig dessen Abbau. Dadurch wird die Haut elastischer und glatter. Kollagen ist ein körpereigenes Eiweiß, das unsere Haut straff und gesund erhält. Ein Mangel an Vitamin C beeinträchtigt die Wundheilung der Haut.