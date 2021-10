Aber: "Genau das tun wir viel weniger, wenn wir am Bildschirm sind. Da wird die Blinzelfrequenz auf etwa die Hälfte der normalen reduziert", erklärt der Augenexperte. Das habe zur Folge, "dass die Augenoberfläche trocken ist. Und wir haben das Gefühl von müden Augen".

Die Bildschirme Zuhause sind in der Regel kleiner, als die am Arbeitsplatz. Viele haben nur einen Laptop, an dem sie sehr nah sitzen. Das erschwert es den Augen noch einmal mehr. Beim Nahsehen muss das Auge eine stärkere muskuläre Arbeit leisten, als normalerweise draußen im Freien, beschreibt Pfeiffer das Problem. "Noch schwieriger wird es für die Augen beim stundenlangen Starren auf das Smartphone oder iPhone."