Es kann sowohl außen am Augenlid sitzen als auch innen. Das Gerstenkorn ist ein kleiner entzündlicher Knoten, der mit Eiter gefüllt ist. Dadurch entsteht ein unangenehmes Druckgefühl. Typisch ist, dass Gerstenkörner nach einiger Zeit aufplatzen und dass Eiter rausläuft.



Zur Linderung haben sich auch hier trocken-warme Rotlichtbestrahlungen bewährt. Meist heilt das Gerstenkorn von selbst ab. Breitet sich die Entzündung jedoch aus, kann die Bindehaut betroffen sein. In diesem Fall sollte man umgehend zum Arzt gehen. Je nach Schweregrad kann er Antibiotika verschreiben, in Form von Augentropfen, Augensalbe oder Tabletten. Achtung: Ein Gerstenkorn ist ansteckend, weil Bakterien an der Entstehung beteiligt sind.