Auf jeden Fall braucht die Haut Abstand zu UV-Licht – auch keine Solarium-Besuche. Manchmal haben die Leute die Idee, die Sommerbräune in den Herbst zu retten und gehen ins Solarium. Davon rate ich ab. Denn: Nach dem Sommer fängt unsere Haut an, die Lichtschäden zu reparieren. Wer immer wieder neue Schäden setzt, weil er zwei oder drei Mal im Monat ins Solarium geht, erhöht die Gefahr für Hautkrebs deutlich.

Oftmals verliert die Haut im Sommer an Spannkraft und ist etwas ausgetrocknet. Hier empfiehlt sich zum Beispiel Hyaluron, um die Haut zu erfrischen. Cremes sind da allerdings nicht sinnvoll. Wenn überhaupt, empfiehlt sich die sogenannte Mesotherapie, wo mit einer ganz dünnen Nadel das Hyaluron unter die Haut injiziert wird. Urea, also harnstoffhaltige Cremes, halten auch schön Feuchtigkeit in der Haut.

Was Sie noch machen können, ist immer mal ein Peeling. Unsere Haut schützt sich. Das ist wie bei Hornhaut am Fuß: Was belastet wird, das schützt sich. Wir bauen eine sogenannte Lichtschwiele auf, das heißt, die Epidermis wird dicker. Sie schuppt sich, wenn wir sie nicht mehr brauchen, mit der Zeit wieder ab. Deshalb ist die Haut manchmal nach dem Sommer etwas schuppig. Dann empfiehlt sich ein Peeling. Entweder man nimmt in der Badewanne ein Rubbelschwämmchen, kauft ein Peeling oder geht zur Kosmetikerin oder zum Hautarzt.