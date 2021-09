Derzeit greifen deutsche Kardiologen in zwei von drei Fällen zum größeren Herzschrittmacher mit Defibrillator, ihre Kollegen in Frankreich dagegen überwiegend zu dem ohne. "Deswegen ist die Studie so wichtig, um Lebensqualität und Behandlungsqualität abzubilden und weltweit auch wirksam werden zu lassen. Diese Frage muss beantwortet werden", so Herzspezialist Prof. Gerhard Hindricks. An der Studie, die im Frühjahr 2021 begonnen hat, werden fast 1.400 Patienten aus Kliniken in ganz Deutschland teilnehmen. Die Ergebnisse der Studie werden in zwei bis drei Jahren erwartet und dann in die internationalen Leitlinien zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen einfließen.