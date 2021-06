Service | 23.06.2021 Ausdauersport: Mit Fahrradfahren das Herz stärken

Hauptinhalt

Wer sich nicht nur fit halten, sondern auch sein Herz stärken will, sollte Ausdauersport machen. Fahrradfahren ist nach Angaben der Deutschen Herzstiftung ein ideales Herz-Kreislauf-Training. Dabei ist es egal, ob Sie auf Ihren Drahtesel, ein modernes E-Bike oder ein Fahrrad-Ergometer steigen. Tipps zum Fahrrad-Training haben wir hier gesammelt. Mehr dazu hören Sie auch am Mittwoch, 23. Juni 2021, zwischen 11 und 12 Uhr in der Servicestunde bei MDR THÜRINGEN - Das Radio.