Erhöhter Blutdruck gilt als ein Risikofaktor für die Entstehung einer Herzschwäche. In Anpassung an den erhöhten Druck versucht das Herz, seine Pumpleistung zu steigern, was es überfordert. Der Herzmuskel reagiert darauf mit verstärktem Wachstum, die Anforderungen an die Pumpleistung werden noch größer. Doch irgendwann kann das Herz nicht mehr mithalten und seine Leistungsfähigkeit lässt nach.



Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen sind ebenso bekannt als Ursache für eine Herzschwäche. Durch sie kommt es zu Durchblutungsstörungen. Der Herzmuskel wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und arbeitet nur noch eingeschränkt. Auch Klappenfehler, schwerwiegende Herzrhythmusstörungen oder Grippeviren können zu einer Herzschwäche führen.