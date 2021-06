Beides fehlt beim Amateursport meistens gänzlich und im normalen Leben ebenso. Die Deutsche Herzstiftung geht von 66.000 Menschen aus, die in Deutschland pro Jahr am plötzlichen Herztod sterben. Andere Schätzungen sprechen von 100.000 Menschen. Es gibt Risikofaktoren, die wir alle schon einmal gehört haben: Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen (hohes Cholesterin), Herzklappenerkrankungen oder angeborene Herzfehler. Auch eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis) kann ein Auslöser sein, diese Erkrankung wird wiederum durch Viren, Bakterien, Pilze, aber auch durch Giftstoffe wie Kokain verursacht.

Bis ein Defibrillator verfügbar ist, sei es zum Beispiel durch einen Notarzt, ist es wichtig, der Kreislauf "extern" im Betrieb zu halten. Denn wenn kein Sauerstoff zum Hirn gelangt, entstehen schon nach drei Minuten irreparable Schäden und mit jeder weiteren Minute werden es mehr, nach 10 Minuten kommt jede Rettung zu spät. Zum Vergleich: Die Hilfsfrist vom Eingang der Notfallmeldung in der Leitstelle bis zum Eintreffen am Notfallort beträgt je nach Bundesland zwischen 8 und 17 Minuten, der höchste Wert trägt die Thüringer Landesfarben und meint laut §10 Thüringer Rettungsdienstgesetz "dünn besiedelte Regionen".

Ohne Ersthelfer, die bis zum Eintreffen und im Rhythmus von "Atemlos" von Helene Fischer 120 Mal pro Minute kräftig auf den Brustkorb drücken, hat der Betroffene also keine Überlebenschance. Diese steigt natürlich mit jeder Minute, in der ein Defibrillator früher verfügbar ist, weil er mittels elektrischer Stimulation das Herz wieder zum Schlagen bringt. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Denn es gibt mittlerweile die sogenannten automatisierten externen Defibrillatoren (AED) für Laien. Diese sollten nach dem Muster vorgehen:

Die neuen Leitlinien des Europäischen Rats für Wiederbelebung sagen, dass die Herzdruckmassage das wichtigere Thema ist und Laien, die nicht in der Lage sind professionell Atemspenden zu geben, machen eher viel falsch. Die Zeit, in der das Herz nicht weiter Blut zum Hirn pumpen kann, muss gering gehalten werden und deswegen empfehlen die Leitlinien: Pumpen ist das Allerwichtigste und auf Atemspende kann von Laien auch verzichtet werden!

Das Grundproblem beschreibt das Thüringer Gesundheitsministerium in seiner schriftlichen Stellungnahme. Der Einsatz solcher Defibrillatoren ist nämlich nach medizinproduktrechtlichen Vorschriften nicht anzeigepflichtig. Das bedeutet: Selbst wenn ein Gerät vorhanden ist, muss es erstmal gefunden werden. Dafür engagiert sich der Verein Definetz, der ein Kataster führt und bereits 33.000 solcher Standorte in seiner Karte verzeichnet hat.

Thüringen gehört in dieser Auflistung zu den Schlusslichtern in Deutschland. Angepeilt ist eigentlich ein Defibrillator pro 1.000 Einwohner, bei uns in Thüringen teilen sich mehr als 6.000 Menschen einen solchen Lebensretter, das bedeutet: Die Wege zu einem AED sind viel zu lang und das auch besonders wieder im ländlichen Bereich, wo auch schon der Krankenwagen länger braucht als anderswo. Während Erfurt zum Beispiel in einigen Supermärkten, Ministerien und anderen öffentlichen Gebäuden ganz gut versorgt ist, gibt es in den meisten Landgemeinden kein Gerät und wenn, weiß es niemand. Deshalb die Definetz-Forderung: Macht das öffentlich, wo die AED hängen und sorgt dafür, dass die Menschen auch geschult werden.