Bei Hitze sollte man Magen und Kreislauf schonen. Daher sollte man an heißen Tagen den Fleischkonsum reduzieren, da Fleisch das Schwitzen durch die stärkere Verdauung noch erhöht. Als Nahrungsmittel besser geeignet sind Gemüse, Gemüsesuppen (s. Rezept unten) und Gemüsesäfte mit viel Mineralstoffen und B-Vitaminen wie z. B. Tomaten, Tomatensaftschorle, Zitronenschorle und Joghurtdrinks.

Kräuter helfen gegen starkes Schwitzen

Kräuter-Limonaden versorgen uns zusätzlich mit Flüssigkeit. Die Bitterstoffe und ätherischen Öle der Kräuter wirken direkt auf die Schweißdrüsen und das Wärmeregulationszentrum im Gehirn. Am effektivsten wirken sie als Tee, von dem man am besten zwei bis drei Tassen täglich zu sich nimmt. Dafür einfach einen Esslöffel Salbeiblätter in einem Becher mit siedendem Wasser übergießen und zehn Minuten zugedeckt ziehen lassen.