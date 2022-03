Computerdarstellung einer Schilddrüse Bildrechte: IMAGO

Die Schilddrüse sitzt im vorderen Halsbereich und hat die Form eines Schmetterlings, daher der Name Schmetterlingsdrüse. Das kleine Organ muss viele Aufgaben in unserem Körper erfüllen. Erkrankungen können dazu führen, dass entweder zu wenig oder aber zu viele Hormone von der Schilddrüse hergestellt werden. Beides kann zu verschiedenen Beschwerden führen. So beeinflussen Schilddrüsenhormone unseren Stoffwechsel, den Kreislauf, das Wachstum und die Psyche. Ein Mangel an Schilddrüsenhormonen wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Typische Symptome können u.a sein: ständiges Frieren, dauerhafte Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmungen, brüchige Nägel, Gewichtszunahme ohne veränderte Essgewohnheiten und niedriger Blutdruck.