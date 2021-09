Es hört sich ähnlich an, hat aber eine völlig andere Ursache: Krebs am Gebärmutterkörper. Dieser Tumor wird nicht durch Viren verursacht, eine Impfung hilft hier nicht. "Gebärmutterkörperkrebs entsteht über die Zeit durch einen Östrogenüberschuss . Er betrifft typischerweise Ältere und Übergewichtige. Es gibt zwar auch Fälle mit genetischer Veranlagung, aber diese sind selten, ", erklärt Dr. Dornhöfer. Die höchsten Erkrankungsraten liegen bei Frauen zwischen 75 und 79 Jahren. Bei jüngeren Frauen ist diese Krebsart seltener, aber nicht ausgeschlossen.

"Je nach Tumorstadium muss noch eine Chemotherapie folgen und/oder eine Bestrahlung – wenngleich aufgrund anderer Operationsmethoden in der Uniklinik Leipzig keine Bestrahlung erfolgt“, so Dr. Dornhöfer. Gebärmutterkörperkrebs kommt etwa doppelt so häufig wie Krebs am Gebärmutterhals vor. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind daher auch nach den Wechseljahren wichtig.