Das Tückische an Lungentumoren ist, dass sie langsam wachsen und keine Schmerzen machen. Die Patienten gewöhnen sich allmählich an die steigende Atemnot. Erst in einem fortgeschrittenen Stadium treten ein blutiger Auswurf und schmerzender Husten auf.



Lungenkrebs gehört in Deutschland zu den häufigsten Krebserkrankungen. Pro Jahr erkranken etwa 57.000 Menschen daran. Damit ist Lungenkrebs die dritthäufigste Tumorerkrankung. Aktive Raucher sind besonders gefährdet, daran zu erkranken, dennoch trifft es auch Nichtraucher.