So einfach kann man das beim PSA-Test leider nicht sagen. Hier gilt es, genau und individuell abzuwägen, ob man sich testen lassen möchte oder nicht. Deshalb ist eine informierte Entscheidung so wichtig. Jeder Mann muss also entscheiden, was für ihn schwerer wiegt: Auf der einen Seite besteht die Chance, nicht an einem Prostatakrebs zu sterben. Diese Chance ist in Studien nicht so gut belegt und relativ selten. Auf der anderen Seite besteht das Risiko, unnötigerweise wegen eines Prostatakarzinoms behandelt zu werden, das ohne die Früherkennungsuntersuchung niemals auffällig geworden wäre. Dieses Risiko ist durch Studien gut belegt und relativ hoch.