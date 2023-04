Dr. Thomas Grünewald : Die Gürtelrose manifestiert sich im Rahmen einer Reaktivierung des Windpocken-Virus (VZV). Die Erkrankungszahlen in den Industrieländern sind in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich gestiegen, die Zahl der Menschen mit einem Risiko ebenso.

Es ist vielen nicht bewusst, dass es nach einer solchen Gürtelrose, die für sich schon eine unangenehme Erkrankung darstellt, zu schweren Folgeerkrankungen kommen kann. Das sind vor allem der Post-Zoster-Nervenschmerz, aber auch Herzinfarkte und vor allem Schlaganfälle, die eine erhebliche Belastung für die Betroffenen darstellen. Hier fehlt es an Aufklärung und auch an der Schärfung des Bewusstseins für eine sehr wirksame Impfung. Das Risiko für das Auftreten einer Gürtelrose wird um 80 bis 85 Prozent, dass der Post-Zoster-Schmerzen um mehr als 80 Prozent reduziert. Die Wirksamkeit bei Immungeschwächten, mit dem höchsten Risiko für eine Gürtelrose, ist genauso gut.

Dr. Thomas Grünewald ist Vorsitzender der Siko und Leiter der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin in Chemnitz.

Dr. Thomas Grünewald: In Sachsen durch die Sächsische Impfkommission (SIKO) wie auch unter anderem in den USA ist dieser Impfstoff wie übrigens auch der zweite neue Impfstoff gegen Pneumokokken ("Vaxneuvance") schon empfohlen, eine Kostenübernahmegarantie der Kassen gibt es derzeit jedoch noch nicht. Eine individuelle Beantragung der Kostenübernahme sollte jedoch unbedingt versucht werden.

Die Daten zeigen hier, dass diese Impfstoffe, bei denen die Pneumokokken-Eiweiße an einem Wirkverstärker gekoppelt sind, gegen eine höhere Zahl von Pneumokokken-(Kapsel)typen als die bisherigen Impfstoffe wirksam sind, so dass mit der Verabreichung mutmaßlich eine höhere Zahl an schweren Pneumokokken-Infektionen vermieden werden kann.