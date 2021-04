Katharina Schmidt-Göhrich: Je kompletter der Impfschutz in der Kindheit, desto günstiger ist dies für das Erwachsenen-Alter. Dann sind vor allem Auffrischungen erforderlich, z.B. für Wundstarrkrampf. Für alle wichtig und zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist z.B. ein kompletter Masernimpfschutz. In Sachsen wird auch die Influenza-Impfung für alle empfohlen. Manche Impfungen, z.B. gegen Pneumokokken (Lungenentzündung) oder Gürtelrose sind erst ab einem bestimmten Alter oder bei schweren Vorerkrankungen indiziert. Andere Impfungen sind abhängig von Gesundheitsrisiken im Beruf, wie z.B. Hepatitis A und B, oder bei Fernreisen, hier z.B. Tollwut, Japanische Enzephalitis u.a. Dazu sollte man sich in einer qualifizierten individuellen Beratung informieren. In Sachsen gibt die Sächsische Impfkommission die jährlich aktualisierten Impfempfehlungen heraus, bundesweit tut das die STIKO am Robert-Koch-Institut.

Katharina Schmidt-Göhrich: In Deutschland existiert derzeit keine Impfpflicht, von daher ist generell jede Impfung "verhandelbar". Aufgrund des Masernschutzgesetzes besteht allerdings eine Einschränkung, so dass die Masernimpfung Voraussetzung für Kita- und Schulbesuch sowie für bestimmte Berufe ist. Hier geht es um den Schutz derer, die selbst nicht ausreichend geschützt werden können. Dieses solidarische Prinzip halte ich unbedingt für richtig, insbesondere, wenn man bedenkt, dass Impfschäden extrem selten auftreten und das Risiko für den Impfling insgesamt sehr gering ist. Eine Maserninfektion kann großen Schaden verursachen. Der Nutzen für die Gesellschaft und ihre Schutzbedürftigen ist dagegen immens. Ich versuche immer, Patienten so gründlich wie möglich zu beraten, so dass sie verstehen können, warum Impfungen empfehlenswert und notwendig sind. Skeptiker finde ich wichtig für die kritische Diskussion und versuche, mit klaren medizinischen Argumenten zu überzeugen. Letztlich gibt es in der Medizin keine bessere und risikoärmere Möglichkeit, schwere Erkrankungen zu verhindern. Manchmal hilft auch, daran zu erinnern, wie manche Krankheiten gewütet haben – z.B. wie viele Kinder noch vor nicht allzu vielen Jahren hier an Diphtherie und Kinderlähmung starben oder schwerbehindert überlebten. Das wird in unserer Wohlstandsgesellschaft gern vergessen.