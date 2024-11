Bildrechte: Colourbox.de

Der Redakteur | 05.11.2024 Wie gefährlich ist die Strahlung, die von Bluetooth-In-Ear-Kopfhörern ausgeht?

Hauptinhalt

06. November 2024, 11:44 Uhr

Bluetooth, W-LAN, Handystrahlen – diese Technologien liegen von der Frequenz her sehr dicht beieinander und die Mikrowelle ist auch in der Nähe. Gesundheitliche Bedenken gab es von Anfang an, wobei uns die Wissenschaft mittlerweile beruhigen kann.