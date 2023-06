Lange Kleidung tragen!

Zum Stechen suchen sich Mücken Stellen mit nackter Haut oder dünner Bekleidung. Lange, dicht gewebte Kleidung kann deshalb vor Stichen schützen.



Anti-Insektensprays

Diese enthalten Duftstoffe, die die Mücken fernhalten.



Räume gut lüften!

Mücken reagieren auf das Kohlendioxid in unserer Atemluft. Ein offenes Fenster kann helfen, denn gut gelüftete Räume mit mehr Sauerstoff und weniger Kohlendioxid ziehen Mücken weniger an.



Vor dem Schlafengehen duschen!

Neben der Atemluft werden Mücken von Lockstoffen in unserem Körpergeruch magisch angezogen. Sie können uns bis auf 50 Meter Entfernung riechen. Um die Mücken nachts fern zu halten, kann es deshalb helfen, vor dem Ins-Bett-Gehen zu duschen und den Geruch abzuspülen.



Ventilation

Auch ein Ventilator im Schlafzimmer kann Mücken vertreiben. Er wirbelt die Luft durcheinander. So fällt es der Mücke schwerer, sich zu orientieren und ihre Opfer aufzuspüren.



Räucherstäbchen, Pflanzen, Musik

Auch dass die Tiere den Geruch von Räucherstäbchen nicht mögen oder vor Tomaten- und Basilikumpflanzen Reißaus nehmen, ist bekannt. Doch asiatische Forscher wollen jetzt entdeckt haben, dass Mücken bestimmte musikalische Klänge gar nicht mögen und dadurch weniger aggressiv sind und sich auch weniger vermehren. Sie haben wohl sogar herausgefunden, dass eine bestimmte Musikrichtung abschreckend auf die Tiere wirkt: Am nervigsten für die Mücken ist offenbar die elektronische Dubstep-Musik des amerikanischen Musikers Skrillex.