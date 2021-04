Astrazeneca, Biontech, Moderna oder wie die Vakzine alle heißen. Viel wird über Impfstoffe diskutiert. Doch ohne einen Impftermin stellt sich auch nicht die Frage, ob man diesen oder jenen Impfstoff nehmen sollte oder nicht. Denn noch immer haben viele Menschen Probleme, überhaupt einen Impftermin zu vereinbaren. Sie kommen bei der Hotline nicht durch oder mit den verschiedenen Websites nicht klar. So ging es auch dem 79-jährigen Opa von Julian aus der Nähe von Stuttgart.

Als auch der Gymnasiast online keinen Termin für seinen Opa fand, kam er auf die Idee, selbst eine Seite zu programmieren. Sie heißt www.impfterminübersicht.de . Gesucht werden kann dort nach Terminen in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Baden-Württemberg und Hamburg. Weil andere Länder mit anderen Buchungssystemen arbeiten, gibt es den Service dort nicht.

Praktisch: Auch, wenn gerade nichts frei ist, sieht man zumindest Wahrscheinlichkeiten, an welchen Tagen wieder etwas frei werden könnte. Und kann sich dann zusätzlich per Email informieren lassen, sobald Termine frei werden. Wir haben mit dem 17-Jährigen über seine Suchmaschine gesprochen.

Julian Ambrozy: Mir wurde das Problem bewusst, dass es ziemlich aufwendig ist, an Termine über die Impftermin-Service-Webseite zu kommen. Meine Großeltern haben es immer über die Hotline probiert, über die Website nicht, weil man da eine SMS bestätigen muss. Das war ihnen zu kompliziert. Ich habe es selbst über die offizielle Webseite impfterminservice.de probiert und wurde da auch Stunden nicht fündig, weil man da kaum angezeigt bekommt, wo gerade Termine verfügbar sind.

Die Organisation und Struktur, um am Impftermine zu kommen, war Dir zu kompliziert?

Julian Ambrozy: Der Vorteil ist: Man sieht direkt, wenn man die Webseite betritt, in welchem Impfzentrum gerade Termine verfügbar sind – nach Bundesländern sortiert. Außerdem kann man wählen, zu welcher Altersgruppe man gehört: über 60 Jahre oder eben jünger. Dann bekommt man nur die Impfzentren angezeigt, die Termine für die jeweilige Altersgruppe haben.

Was für Funktionen gibt es noch?

Julian Ambrozy: Wenn gerade nichts frei ist in einem Impfzentrum, dann sieht man zumindest Wahrscheinlichkeiten, an welchen Tagen wieder etwas frei werden könnte. Dadurch kann man sich sehr viel Zeit sparen. Und man kann sich auch per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn das nächste Mal Termine verfügbar sind.