Christian Henze im Interview Gesund abnehmen – Tipps gegen Corona-Pfunde

Sattessen kann man sich mit Gemüse. Gut und vielfältig zubereitet ist am besten. Hungern ist kontraproduktiv.

Eine Diät wird am Herd entschieden. Gute kohlenhydratarme Zutaten sollten so zubereitet werden, dass sich alle auf das Essen freuen. Drei Mal in der Woche rund ein halbe Stunde Sport helfen, das Gewicht zu reduzieren, ohne dass man beim Essen mit kohlenhydratarmen und zuckerfreien Zutaten etwas weglassen muss.