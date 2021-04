Jeder kennt diese Aussagen: „Liebe geht durch den Magen“, „Wir machen uns vor Angst in die Hose“ oder „Wir haben Schmetterlinge im Bauch“. Sofort können wir uns selbst an Situationen erinnern, in denen wir mit dem Bauch gefühlt haben. Verdauung und Psyche sind eng miteinander verbunden.