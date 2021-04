Wenn Patienten sehr krank sind, bekommen sie systemisch Kortison, das heißt entweder über die Vene oder in Tablettenform, in einer deutlich höheren Dosierung als das, was man in den inhalaiven Kortikoiden, also in den Asthmasprays drin hat. Man muss sagen: In der klinischen Medizin, im Krankenhaus, kommen diese Sprays in der Regel zu spät.