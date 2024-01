Gerade wenn man angespannt ist, sollte man ausreichend essen. Sodass man wirklich satt wird. Dass man genug gesunde Fette isst. Gerade unser Gehirn ist ein Hochleistungsmotor und wir verlangen dem viel ab, aber geben ihm oft nicht das, was es braucht. Gut ist es, zum Beispiel eine Tüte Nüsse einzustecken, das mögen auch viele, das kann schon helfen. Gut ist auch, morgens etwas zu essen, das einem richtig gut schmeckt. Und das nicht so nebenbei, sondern konzentriert.

Egal, was ringsum passiert, man sollte schauen, was einem guttut. Dass man nach dem "Lichtzeichen" sozusagen sucht. Sowohl draußen, aber auch in den Menschen. Dass man lächelt und ein Lächeln zurückbekommt. Diese vielen kleinen Puzzlesteine setzen unsere Stimmung zusammen und da haben wir immer selbst etwas in der Hand, was wir tun können. Mit wem wir uns unterhalten, wie lange, welche Nachrichten wir hören, welche Bücher wir lesen. Dort fängt es an, dass man selbst für seine gute Stimmung sorgen kann.