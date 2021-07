"Es gibt beispielsweise internistische Krankheitsbilder wie Lebererkrankungen, die solche Beschwerden machen können, auch ein Analkarzinom kann dahinterstecken", so der Mediziner. Endarmleiden können zudem zu Stuhlschmieren führen. Die salopp ausgedrückte "Bremsspur" in der Unterhose kann die sensible Haut in diesem Bereich reizen. Auch allergische Reaktionen auf vermeintliche Hautpflegemittel oder Reizungen durch das falsche Toilettenpapier sind häufige Gründe. Wenn der Juckreiz mehr als ein paar Wochen anhält, sollte man das beim Spezialisten abklären lassen.