Auffällig ist, dass sich Betroffene vor allem im Schlaf aufkratzen. "Juckreiz in der Nacht ist ganz häufig und typisch", so Silke Herold. Das liege daran, dass in der Nacht der Cortisolwert im Körper auf den niedrigsten Stand sinkt. Cortisol ist ein körpereigener Entzündungshemmer, der in der Nebenniere produziert wird und den Juckreiz hemmt. "Morgens zwischen fünf und neun Uhr produziert die Nebenniere das meiste Cortisol. Deswegen hat man tagsüber mehr Ruhe".