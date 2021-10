Tag des Kaffees Wie viel Koffein ist gesund?

Während des Röstprozesses können in Kaffee neben den erwünschten Aromastoffen auch unerwünschte Substanzen entstehen, zum Beispiel Acrylamid. Acrylamid kann das Erbgut verändern und Krebs erzeugen . Eine Höchstmenge oder ein Grenzwert, lässt sich nicht festlegen. Verbraucher sollten daher insgesamt so wenig wie möglich Acrylamid mit der Nahrung aufnehmen.

Im menschlichen Körper wird Koffein schnell und fast komplett absorbiert und danach in allen Geweben, im Gehirn und auch in der Plazenta verteilt. Der Um- und Abbau erfolgt fast nur in der Leber. Jedoch gibt es – aufgrund verschiedener Varianten eines bestimmten Gens – eine unterschiedliche Sensibilität gegenüber Koffein, was dazu führt, dass Koffein individuell unterschiedlich schnell verstoffwechselt wird.