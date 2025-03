Im menschlichen Körper wird Koffein schnell und fast komplett absorbiert und danach in allen Geweben, im Gehirn und auch in der Plazenta verteilt. Der Um- und Abbau erfolgt fast nur in der Leber. Jedoch gibt es – aufgrund verschiedener Varianten eines bestimmten Gens – eine unterschiedliche Sensibilität gegenüber Koffein, was dazu führt, dass Koffein individuell unterschiedlich schnell verstoffwechselt wird.