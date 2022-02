Topinambur sieht ein bisschen aus wie Ingwer, erinnert roh geschmacklich an Kohlrabi und lässt sich zubereiten wie eine Kartoffel. Die Knolle gehört zu den Gemüsesorten, die etwas in Vergessenheit geraten sind. Dabei gehörte das Wurzelgemüse bis ins 18. Jahrhundert zu den Grundnahrungsmitteln in Europa.