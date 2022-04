Nicht immer allerdings wird das Karpaltunnel-Syndrom richtig diagnostiziert. Mitunter stecken ganz andere Probleme hinter den Beschwerden. Manchmal wird dann ohne Not operiert. Ähnliche Krankheitszeichen wie beim Karpaltunnel-Syndrom können nämlich auch dadurch auftreten, dass der verantwortliche Nerv an ganz anderen Stellen abgedrückt wird, etwa durch bestimmte Muskeln am Halsansatz oder auf Höhe der Brust. Das Problem liegt dann also nicht im Handgelenk. Eine Operation ist in diesem Fall schon gar nicht nötig – oft hilft schon eine bessere Körperhaltung gegen die verspannten Muskeln. Weiterhin können Nervenentzündungen aufgrund einer Autoimmunerkrankung oder Probleme mit den Blutgefäßen zu Symptomen führen, die denen eines Karpaltunnel-Syndroms ganz ähnlich sind.