Vor dem Spülbecken in der Küche ekelt sich eigentlich kaum jemand, dabei vermehren sich Bakterien an diesem Ort besonders gut. Um dem entgegenzuwirken, hilft nur eins: Sauberkeit. Und die fängt bei den Reinigungsutensilien an, wie z.B. dem Spüllappen, erklärt Dr. Gaby-Fleur Böl vom Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin: "Der Lappen wird zwischendurch immer wieder feucht und warm gehalten. Den Mikroorganismen da drin geht es richtig gut und der Lappen sorgt dafür, dass wir Keime großflächig in der gesamten Küche verteilen. Und wenn er nie zwischendurch gut gereinigt, sprich: auch ausgekocht wird, dann können sich die Mikroorganismen wunderbar vermehren."