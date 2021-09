Dr. Schwede: Das sind erstaunlich viele. Wir haben jeden Mittwoch eine Kindersprechstunde und die ist brechend voll. Es ist eher so, dass Termine im Vierteljahr vergeben werden. Häufig werden Fußfehlstellungen auch verschleppt, wenn sie nicht früh genug erkannt werden. Das ideale Alter um Fußfehlstellungen endgültig zu therapieren ist zwischen zwölf und 14 Jahren, da sich das Kind noch in der Wachstumsphase befindet. Wenn Kinder mit 15 oder 16 Jahren zu uns kommen, sind sie ausgewachsen und ihre Füße sind dann so wie die Füße von Erwachsenen zu behandeln.

Dr. Jörn Schwede ist Orthopäde und Fußchirurg in Leipzig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dr. Schwede: Die häufigste Fußfehlstellung, die wir sehen, sind Plattfüße. Das ist ein Problem, was viele Kinder mit sich herumtragen und was auch viele sekundäre Folgen haben kann. Viele Kinder klagen dann nach sportlicher Belastung unter anderem über Schmerzen im Bereich der Achillessehne oder auch am inneren Fußrand. Unter Umständen entwickelt sich auch bei Kindern schon ein Hallux valgus, weil der innere Fußrand durch den Plattfuß überlastet ist. Zu Erklärung: Plattfuß heißt, dass der Fuß nach innen kippt. Es gibt auch angeborene Fußfehlstellungen, die einen höheren Schweregrad haben, wie zum Beispiel Klumpfüße. So etwas wird dann aber meistens schon im Krankenhaus behandelt.

Dr. Schwede: Bei Kindern ist es häufig so, dass auch die Eltern eine Fußfehlstellung haben und diese tatsächlich vererbt wird. Und natürlich ist es so, dass auch eine gewisse muskuläre oder auch Bandschwäche dazu beiträgt, beziehungsweise förderlich dafür ist, ebenso eine Fußfehlstellung zu entwickeln.

Bei Kindern ist es häufig so, dass auch die Eltern eine Fußfehlstellung haben und diese tatsächlich vererbt wird. Dr. Jörn Schwede, Fußchirurg und Orthopäde