Auf dem Markt gibt es zahlreiche Mittel, die Abhilfe versprechen. Gummibärchen, Sprays und Tropfen mit Melatonin. In der Werbung dafür heißt es dann etwa, dass Melatonin ein natürlicher Stoff sei, der den Schlaf unterstütze. Bei seinem Einjährigen habe es der Vater aus Leipzig einmal ausprobiert: "Der hatte so eine Phase, in der er wirklich jede Nacht zwei bis drei Stunden wach war. Ich konnte einfach nicht mehr. Dann habe ich es mal mit einem Spritzer Melatonin-Spray auf den Schnuller probiert. Ob das gewirkt hat, da ist sich Falk allerdings nicht so sicher.