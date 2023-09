Wie viele Kinder ein Samenspender zeugen darf, ist in Deutschland nicht juristisch geregelt. "Es gibt kein Gesetz, das in Deutschland speziell die Samenspende als medizinische Maßnahme zum Gegenstand hat", lautet die Antwort des Bundesministeriums für Gesundheit auf Nachfrage der MDR Wirtschaftsredaktion. In vielen anderen europäischen Ländern ist das anders. In den Niederlanden etwa dürfen mithilfe des Spermas eines Mannes maximal 25 Kinder gezeugt werden. Erst dieses Jahr wurde dort ein Prozess gegen einen Mann geführt, der das missachtet hat und so genetischer Vater von mehr als 550 Kindern wurde. Die Kontrolle dort ist schwierig, weil Kinderwunschkliniken dem Datenschutz unterliegen.