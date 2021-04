Pfarrer Sebastian Kneipp war Wassertreter, Hydrotherapeut und Naturheilkundler. Er erkannte, dass ein aktives Leben ein gesundes Leben ist.



Badearzt Siegurd Scholze sagt: "Der bekannteste Teil von Kneipps Lehre ist das Wassertreten. Doch es gehören neben Wasser auch Bewegung, Ernährung, Heilkräuter und Lebensordnung dazu. Ein aktives Leben soll uns also gesund halten." Das Immunsystem verbessert sich, die Durchblutung, Zivilisationskrankheiten kann man damit angehen - wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck. Kneipps Lehre wird auch in Bad Tabarz, Bad Berka oder Bad Liebenstein gelebt und ausprobiert. Kurse sind coronabedingt ausgesetzt, doch der Kneipp-Bund Landesverband Thüringen hofft auf gemeinsames "Kneippen" unter anderem am 200. Kneipp-Geburtstag - dem 17. Mai - auf der Bundesgartenschau in Erfurt. Pfarrer Sebastian Kneipp Bildrechte: imago/Arkivi

Kneipp-Heilbad "Bad Tabarz"

Badearzt Siegurd Scholze aus Bad Tabarz und seinen Kneipp-Mitstreitern ist 2016 etwas Tolles gelungen: Seit dieser Zeit ist Bad Tabarz das einzige Kneipp-Heilbad in Thüringen. Doch auch andere Kurorte in Thüringen bieten Kurse an oder haben Kneipp-Becken für Gesundheitsbewusste mit Mut und ohne Wasserscheu. Thüringen hat einige ausgezeichnete Kneipp-Orte. (Links Badearzt Siegurd Scholze) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie oft und wie lange sollte man Wassertreten?

Einfach Schuhe und Socken aus und rein ins kalte Wasser: Damit ist schon viel geschafft. Wichtig ist laut Siegurd Scholze, dass man zunächst mit warmen Füßen ins Becken geht. "Und wichtig ist es auch, dass man nicht unter einer akuten Entzündung, also Erkrankung, leidet", so Scholze. Wenn das erfüllt ist, geht man ins Wassertretbecken und "bewegt sich da schrittweise wie ein Storch, indem man die Beine immer schön wieder herauszieht und so einen Wechsel von Eintauchen und Auftauchen heraus dem Wasser hat."