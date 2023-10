Knieschmerzen Einfache Übungen gegen Schmerzen im Knie

Die Muskulatur, die unsere Knie hält und führt, muss trainiert werden, damit sie ihre Funktion erfüllen kann. Auch die Knorpelschichten in den Gelenken sind darauf angewiesen, dass wir uns regelmäßig bewegen. "Die sind so etwas wie 'das Schmieröl' zwischen den Knochen", erläutert der Physiotherapeut.

Aber auch für Bewegungen gilt: Die Dosis macht das Gift. In bestimmten Berufen oder bei bestimmten Sportarten werden die Knie über längere Phasen hinweg einseitig belastet, was ihnen langfristig schade. "Nehmen wir ein Beispiel: der Fliesenleger. Durch dauerndes Knien oder fortwährenden Fersensitz bleiben die Knie sehr lange in einem bestimmten Winkel. Dadurch entstehen hohe Biegespannungen und die Kniescheiben werden durch hohen Anpressdruck überlastet", beschreibt Arndt Fengler. Jede Art starrer Haltung, auch im Stehen, wirke sich nachteilig auf die Knie aus. Bewegung hingegen löse Spannungen auf.