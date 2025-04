Bärlauch sprießt jetzt im April fast überall, und vielleicht haben auch Sie Ihren Lieblingsplatz, um ein paar Blätter für die Küche zu pflücken. Doch so lecker Pesto und Co. auch sind. Schuld am typischen Geruch ist Allicin, eine Schwefelverbindung, die beim Zerkleinern entsteht.