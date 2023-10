Einen Löffel kollagenhaltiges Pulver in den morgendlichen Milkshake, schon glänzen Haut und Haare und die Gelenke schmerzen auch nicht mehr so sehr? So werben zumindest sinngemäß Hersteller von kollagenhaltigen Produkten, die in den meisten Drogerien in Form von Nahrungsergänzungsmitteln erhältlich sind.